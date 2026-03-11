１０日夜、滋賀県大津市のＪＲ堅田駅で不審物が見つかり、電車が一時運転見合わせになるなど約１７００人に影響が出ました。警察によりますと、危険物ではなかったということです。 １０日午後８時半ごろ、大津市のＪＲ堅田駅で「駅のロータリーのベンチに不審な箱が置かれている」と通報がありました。 警察によりますと、ロータリーのベンチの上にガムテープで封がされた段ボール箱