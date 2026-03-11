〈僕はリーダーからいちばん遠い〉３月上旬、この日都心では久々に激しい雨が降った。それもあってか、東京ドームシティ（文京区）を歩く人の姿はまばら。そんな中、サングラス姿でファッショナブルなスタイルの男が２人、何やら揉めている。黒いレザーファッションの男が不機嫌そうな顔でその場から立ち去ろうとすると、金髪メッシュの男は、縋（すが）るように後を追い、立ち止まる。そして、子どものように拗ねた顔をして、去っ