『Snow Man』岩本照と『Travis Japan』松田元太が大げんか！？ ドラマロケ発見撮

〈僕はリーダーからいちばん遠い〉

３月上旬、この日都心では久々に激しい雨が降った。

それもあってか、東京ドームシティ（文京区）を歩く人の姿はまばら。そんな中、サングラス姿でファッショナブルなスタイルの男が２人、何やら揉めている。黒いレザーファッションの男が不機嫌そうな顔でその場から立ち去ろうとすると、金髪メッシュの男は、縋（すが）るように後を追い、立ち止まる。そして、子どものように拗ねた顔をして、去った男に向かって大声で何か叫んでいた──。

実はこれ、３月28日からAmazonプライムで放送が始まるドラマ『カラちゃんとシトーさんと、』（全８話）の撮影風景である。立ち去る男は主演の『Snow Man』の岩本照（32）で、追い縋る男はもう一人の主演、『Travis Japan』の松田元太（26）だ。これが２人にとって、ドラマ初共演となる。

「同ドラマは、原作・高野水澄と漫画・フトンチラシによる同名漫画の実写版。趣味も性格も真反対なイケメン２人が全国各地のプライベートサウナを巡るというヒーリングコミックです。美味しいものが大好きなファッションモデル・カラちゃん（加良木蒼・からきそう）を岩本が、サウナを愛するヘアスタイリスト・シトーさん（紫桃みちる・しとうみちる）を松田が演じています」（スポーツ紙ライター）

ドラマでは決して相性が良いとはいえない２人だけに、この日の撮影でも、何やら揉めている様子。終始、ムスッとした表情の岩本に対し、松田は、揶揄（からか）うような表情をしたり、拗ねて見せたり。そして、最後は絶叫に近い大声を張り上げるなど、かなりの熱演だった。

大人気グループのトップアイドル２人の撮影とあって、スタッフは周囲に目を光らせていたが、彼らに気づく人はほとんどいなかった。

３月７日にYouTubeで公開された特報映像では、雪に囲まれたサウナの“聖地”を訪れ、シトーさんはハンバーガーにかぶりつき、カラちゃんはサウナでととのい、至福の時を過ごす２人の姿を垣間見ることができる。

岩本は、番組公式ホームページで、

〈サウナがもともと好きなので、どういった感じの作品になるんだろう…とすごく興味が湧いています…これまで（松田）元太と２人で何か仕事をしたことはありませんが、もともとコミュニケーションを取り合う関係ではあるので、元太とより距離が縮まるのは純粋に楽しみです！〉

とコメント。一方、岩本と“正反対”と思う部分を聞かれた松田は、

〈照くんは、Snow Manのリーダーもされているので文字通り“リーダー気質”だと思いますが、僕はリーダーからはいちばん遠い気質だと思うので、そこが正反対だと思います〉

と、正直すぎる答え。主役２人の“相性の悪さ”もこのドラマの見どころ。それを見せられるかどうかは、２人の“相性”にかかっている。

