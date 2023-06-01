富山市の交差点。画面左から出てきた車が、猛スピードで右からきた車と衝突しました。記者「事件現場となった富山市の国道8号です。容疑者の男の車は赤信号を猛スピードで交差点に進入し、青信号を進行してきた車と衝突しました」危険運転致死の疑いで逮捕・送検された会社員の杉林凌容疑者（26）。捜査関係者によりますと、杉林容疑者は法定速度の60キロを大幅に上回る140キロ以上の速度で、ブレーキをかけずに交差点に進入してい