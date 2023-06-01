11日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比810円高の5万5270円と急騰。日経平均株価の現物終値5万4248.39円に対しては1021.61円高。出来高は1万2032枚となっている。 TOPIX先物期近は3729.5ポイントと前日比55.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は65.22ポイント高で推移。 ○主要先物価格・0時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物