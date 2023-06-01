　11日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比810円高の5万5270円と急騰。日経平均株価の現物終値5万4248.39円に対しては1021.61円高。出来高は1万2032枚となっている。

　TOPIX先物期近は3729.5ポイントと前日比55.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は65.22ポイント高で推移。


○主要先物価格・0時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 55270　　　　　+810　　　 12032
日経225mini 　　　　　　 55280　　　　　+825　　　214302
TOPIX先物 　　　　　　　3729.5　　　　 +55.5　　　 11853
JPX日経400先物　　　　　 33745　　　　　+355　　　　1353
グロース指数先物　　　　　 775　　　　　　+5　　　　 512
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース