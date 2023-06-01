日経225先物：11日0時＝810円高、5万5270円
11日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比810円高の5万5270円と急騰。日経平均株価の現物終値5万4248.39円に対しては1021.61円高。出来高は1万2032枚となっている。
TOPIX先物期近は3729.5ポイントと前日比55.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は65.22ポイント高で推移。
○主要先物価格・0時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 55270 +810 12032
日経225mini 55280 +825 214302
TOPIX先物 3729.5 +55.5 11853
JPX日経400先物 33745 +355 1353
グロース指数先物 775 +5 512
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
