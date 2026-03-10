全日本空輸（ANA）は、羽田空港国内線の「ANA LOUNGE（ANAラウンジ）」で軽食の提供時間を拡大する。3月16日から5月31日までの期間限定で、午前7時半から9時半まで提供時間を拡大する。対象となるのは第2ターミナル62番ゲート近くの本館南のラウンジで、60番ゲート近くの本館北のラウンジは対象とならない。同ラウンジでの軽食の提供は、2025年3月19日に開始。当初は午後5時半から7時までだったものの、1時間繰り上げている。