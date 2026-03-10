YouTuberのカジサック（45）が9日、サブチャンネルを更新。タレントとして活動している高校1年生の長女、梶原叶渚（16）の部屋を公開した。【映像】大豪邸のキッチンやリビング、叶渚の部屋（複数カット）18歳の長男・冬詩さんから6歳の三女・羽留ちゃんまで、5人の子どもがいるカジサック家。2025年10月28日にはマイホームが完成したことを報告し、新居のルームツアー動画を公開。開放感あるリビングルームや、こだわりのキッ