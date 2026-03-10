YouTuberのカジサック（45）が9日、サブチャンネルを更新。タレントとして活動している高校1年生の長女、梶原叶渚（16）の部屋を公開した。

【映像】大豪邸のキッチンやリビング、叶渚の部屋（複数カット）

18歳の長男・冬詩さんから6歳の三女・羽留ちゃんまで、5人の子どもがいるカジサック家。2025年10月28日にはマイホームが完成したことを報告し、新居のルームツアー動画を公開。開放感あるリビングルームや、こだわりのキッチンなども披露し、「立派な家だ…都内だろ、何億だこれ…」「東京にこのデカさの家はめちゃくちゃすごい」「成功者すぎる」など、多くの反響が寄せられていた。

長女・叶渚の部屋を公開

9日のサブチャンネルでは、「【ついに公開！！】叶渚のドレッサーが凄すぎた………」という動画を投稿。叶渚のコスメがぎっしり詰まったドレッサーや、部屋に置かれた漫画やフィギュアなども紹介された。

この動画には「モデルとか女優のオーラ出てるな」「想像以上のコスメの量に驚き」「ドレッサー憧れすぎた」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）