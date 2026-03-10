天皇家の長女・愛子さまは3月2日、東京・日本橋で行われていた「第57回現代女流書展」を鑑賞された。例年、女性皇族方が足を運んでいる同展だが、愛子さまが訪れるのは今回が初めて。【写真】麗しすぎる…クリーム色のお召し物を着用された愛子さま愛子さまがじっくり見られた作品会場では、日本を代表する女性書家およそ120人の作品を展示。幼いころから書に親しまれ、大学では平安時代の女流歌人について学ばれたご経験