ヒューマンリソシア株式会社は、IT分野における女性の活躍状況について国際比較し、集計した調査結果を発表した。その内容を一部抜粋して紹介する。 本ニュースのサマリー ITエンジニアに占める女性比率、日本は19.5％で主要国中14位 情報通信産業全体では女性比率30.1％で、主要国中21位 IT教育における女性比率は最下位水準 ITエンジニアに占める女性比率、日本は19.5％で主要国中14位