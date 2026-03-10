ヒューマンリソシア株式会社は、IT分野における女性の活躍状況について国際比較し、集計した調査結果を発表した。その内容を一部抜粋して紹介する。

本ニュースのサマリー ITエンジニアに占める女性比率、日本は19.5％で主要国中14位 情報通信産業全体では女性比率30.1％で、主要国中21位 IT教育における女性比率は最下位水準

ITエンジニアに占める女性比率、日本は19.5％で主要国中14位

OECD加盟38カ国を対象に、各国における女性のITエンジニア比率(※1)を調査したところ、日本は19.5％でデータが取得できた33カ国中14位となった。

調査国平均の20.8％をやや下回るものの、先進7カ国(以下、G7)では中位に位置している。なお上位国は、1位イスラエル(28.8％)、2位アイルランド(26.3％)、3位エストニア(24.5％)となった。

※1) ILOSTATより、産業区分「Information and communication」就業者のうち、「technology professionals」および「technicians」の就業者の合計、日本は総務省「労働力調査」より、情報通信業で就業する技術者数を男女別に集計。

画像：ヒューマンリソシア株式会社 2026年3月6日 ニュースリリースより引用

情報通信産業全体では女性比率30.1％で、主要国中21位

続いて、ITエンジニアを含む情報通信産業全体における女性比率(※2)をみると、日本は30.1％で、データが取得できた36カ国中21位となった。

IT業界全体では一定の女性参画が進んでいる一方で、技術職に限ると、女性比率は約10ポイント低い水準となっており、職種間において女性活躍度合いの差異が存在することが示唆される。

※2) ILOSTATより、「Information and communication」の就業者、日本は総務省「労働力調査」より、情報通信業の就業者としている。

画像：ヒューマンリソシア株式会社 2026年3月6日 ニュースリリースより引用

なお、日本のITエンジニアに占める女性比率の推移をみると、緩やかに高まってきていることがわかった。

要因としては、女性をはじめとした多様な人材の活躍推進に向け、働き方などの環境整備が進んでいることや、ITエンジニア職として就職する大学等卒業者が増えていること(※3)などが寄与していると考えられる。

※3) 参照：2025/06/09 当社発表プレスリリース 「ITエンジニア編：新卒就職動向レポート 大学等新卒でのITエンジニア就職者数は3年連続増加、大学院卒就職者数は8年連続増と高度なIT知識・スキルを有する人材ニーズが高まる」

URL：https://corporate.resocia.jp/info/news/20250609_it_newgraduate

画像：ヒューマンリソシア株式会社 2026年3月6日 ニュースリリースより引用

IT教育における女性比率は最下位水準

なお、IT教育における女性比率について、IT分野(※4)およびSTEM(Science, technology, engineering and mathematics)専攻の大学卒業者について集計したところ、日本の女性比率はいずれも、対象国の中で最下位水準となっている。

これは、将来的なIT人材供給構造に影響を与える可能性があり、教育段階からの裾野拡大が重要であることを示唆している。

※4) OECD Data Explorerより「Information and Communication Technologies(ICTs)」専攻の卒業者としています。日本は文部科学省「学校基本調査」より電気通信工学専攻の卒業者としています。

画像：ヒューマンリソシア株式会社 2026年3月6日 ニュースリリースより引用

調査概要 ■資料ダウンロードページ URL：https://corporate.resocia.jp/dl/itreport_20

■資料ダウンロードページ URL：https://corporate.resocia.jp/dl/itreport_20

※本調査では、ILOSTATやOECD Data Explorer、総務省「労働力調査」、文部科学省「学校基本調査」等の統計データを使用しています。なお、調査時点で取得可能な最新データを使用しているため、必ずしも過去の発表データとは一致しません。

ニュース情報元：ヒューマンリソシア株式会社