女優の今田美桜が、3月9日、Instagramを更新。公開したオフショットが注目を集めている。高級ブランド「DIOR（ディオール）」の「2026-2027AWコレクション」に参加するため、フランス・パリを訪れている今田。投稿では、《@dior》とだけつづって、建物のベランダに置かれたイスに腰かける姿や、花束を受け取り、満面笑顔になっている写真などをアップ。なかでも目立つのが、ディオールの衣装を着て、ソファに座っている写真