女優の今田美桜が、3月9日、Instagramを更新。公開したオフショットが注目を集めている。

高級ブランド「DIOR（ディオール）」の「2026-2027AWコレクション」に参加するため、フランス・パリを訪れている今田。投稿では、《@dior》とだけつづって、建物のベランダに置かれたイスに腰かける姿や、花束を受け取り、満面笑顔になっている写真などをアップ。

なかでも目立つのが、ディオールの衣装を着て、ソファに座っている写真だ。レースのディテールをあしらったグレーのトップスに、黒のスカートというシックな装い。だが、レースを使ったスカートは超ミニ丈で、ソファに座る今田のスタイルが際立っている。

このInstagramのコメント欄には《Diorがとっても似合ってて本当に素敵》《目の保養すぎる》など絶賛の声が並び、40万以上の「いいね」が寄せられている。宝くじのCMで姉妹を演じている吉岡里帆からの「いいね」も。

今田はこの前日の3月8日にもInstagramを更新。《FR@dior》とだけつづり、エッフェル塔をバックにした写真や、公園のようなところで楽し気に歩く写真などを公開している。

3月5日は今田の誕生日。29歳の誕生日をパリで迎えたようだ。

今田は、先日発表された「2025年テレビCM出稿ランキング」（ビデオリサーチ調べ、関東地区）で1位に輝いている。前年13位から初の1位で、2025年は今田にとって大躍進の年だったといえよう。

「今田さんの躍進に大きく寄与したのが、NHK連続テレビ小説『あんぱん』でヒロインをつとめたことなのは間違いありません。最終話では18.1％という高視聴率を記録し、“国民的女優” になったと言っていいでしょう。

CMの起用社数では、1位の川口春奈さん25社、2位の芦田愛菜さん23社などより少ないのですが、出演している企業は『第一生命』『コーセー』『キリンビール』『リクルート』『P＆G』『任天堂』『ミスタードーナツ』『楽天モバイル』など、名の知れた一流企業ばかり。まさしく “CMクイーン” です」（芸能記者）

今田の快進撃は、29歳になってからも止まらない。

「東野圭吾さんのミステリー小説『白鳥とコウモリ』が、今田さんとSixTONES・松村北斗さんのダブル主演で映画化され、9月に公開予定です。

また、日韓共同プロジェクトのドラマ『メリーベリーラブ（仮）』が、韓国のトップ俳優チ・チャンウクさんとのダブル主演で制作され、2026年に日本テレビで放送されるだけでなく、ディズニープラスで世界配信されることも決まっています」（同）

20代ラストイヤーは、世界に向けて羽ばたく1年となりそうだ。