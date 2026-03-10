ディズニーが「くまのプーさん」原作デビュー100周を年記念した特設ページを、ディズニー公式サイト内にオープン。特設ページでは、「原作デビュー100周年記念 くまのプーさん展」の開催情報をはじめ、記念商品や書籍の紹介を通して、世代を超えて愛されてきた「くまのプーさん」の歴史と魅力にスポットを当てます☆ ディズニー「くまのプーさん」原作デビュー100周年記念企画 まとめ 特設ページ：https://www.dis