ディズニーが「くまのプーさん」原作デビュー100周を年記念した特設ページを、ディズニー公式サイト内にオープン。

特設ページでは、「原作デビュー100周年記念 くまのプーさん展」の開催情報をはじめ、記念商品や書籍の紹介を通して、世代を超えて愛されてきた「くまのプーさん」の歴史と魅力にスポットを当てます☆

特設ページ：https://www.disney.co.jp/fc/special/pooh100

ディズニー公式サイト内にオープンした「くまのプーさん」原作デビュー100周年を記念した特設ページ。

世代を超えて愛され続けている「くまのプーさん」の歴史と魅力を新たな形でお届けする様々なコンテンツが順次掲載されます。

コンテンツの第1弾として、ディズニー・アニメーション・スタジオを代表するアニメーターの一人で、2024年にディズニー・レジェンドの仲間入りを果たしたマーク・ヘンを含むディズニー幹部によるインタビューを掲載予定です。

ここでしか読むことのできない、『くまのプーさん』に込められた想いや、ディズニー・レジェンドだからこそ語ることができる秘話が観覧できます。

今後もさらに、長年世界中で親しまれてきた「くまのプーさん」の魅力を新たな形で届ける企画を、2026年を通して展開予定。

100エーカーの森での冒険を通じて、安らぎやユーモア、そして人生への優しい眼差しを届けてきた「くまのプーさん」と仲間たちの魅力を発信する、今後の取り組みに期待が高まります☆

原作デビュー100周年記念「くまのプーさん展」

銀座松屋会場 開催スケジュール

開催期間 ：2026年3月17日（火）〜4月13日（月）※一部日時指定制

会場 ：松屋銀座 8階イベントスクエア

開催時間：11:00〜20:00

※開催時間等は日により異なる場合があります

公式サイト: https://matsuya-exhibition.com/pooh100-exhibition/

原作デビュー100周年記念「くまのプーさん展」を松屋銀座をはじめ全国で開催。

「くまのプーさん展」では、1920年代のイギリスを彷彿とさせる空間で原作の挿絵や資料が公開されます。

100エーカーの森を再現したエリアでは、アニメーションの貴重なコンセプトアートを展示するほか、様々なフォトブースを設置しており、100年の歴史を五感で楽しめる没入型の展示を展開。

展示会では「くまのプーさん展」限定グッズも販売されます。

ディズニー・アニメーション版や原画、背景画の展示が楽しめる！「原作デビュー100周年記念 くまのプーさん展」 ディズニー・アニメーション版や原画、背景画の展示が楽しめる！「原作デビュー100周年記念 くまのプーさん展」 続きを見る

プーさんのトレードマーク「赤いシャツ」をモチーフにした特別グッズを販売

販売場所：「くまのプーさん展」で一部先行販売予定

サイトURL：https://www.disney.co.jp/shopping/special/pooh

「くまのプーさん」の象徴である赤いシャツをモチーフにした「赤シャツフレンズグッズ」が順次登場。

「くまのプーさん」だけでなく、仲間たちも赤シャツを着た今だけの特別な装いのアートを使ったグッズが幅広く展開されます。

「赤シャツフレンズ」シリーズは、「くまのプーさん展」で一部先行販売が予定されています。

人気アーティストTarout氏の描き下ろしアートグッズを全国のロフトにて販売

販売開始日：2026年3月7日（土）

販売場所：全国ロフト、サマンサタバサなど

人気アーティストTarout（タロアウト）さんによる「くまのプーさん」と仲間たちの描き下ろしアートグッズが登場。

丸い目がかわいらしいアートに仕上げられたアクセサリーや文房具、

ポーチやバッグなど、日常に取り入れやすいグッズが用意されます。

「Disney THE MARKET 2026」でもプーさんグッズが多数登場

スケジュール：

銀座開催期間：2026年2月25日（水）〜3月16日（月）会場：銀座三越 新館7階 催物会場石川開催期間：2026年4月9日（木）〜4月22日（水）会場：香林坊大和 8Fホール大阪開催期間：2026年4月29日（水・祝）〜5月11日（月）会場：阪急うめだ本店 9階催場

2026年も全国各地で開催される、ディズニー最大級のショッピングイベント「Disney THE MARKET 2026」

会場ではまるで「くまのプーさん」と一緒に100エーカーの森にいるような気分になれる「くまのプーさん」と「ピグレット」のスタチューが新たにお披露目されるほか、多彩な限定グッズが登場します。

ディズニープラス「くまのプーさん」作品配信中

© 2026 Disney

ディズニープラス： https://disneyplus.disney.co.jp/

ディズニーがグローバルで展開する定額制公式動画配信サービス「ディズニープラス」にて『くまのプーさん／完全保存版』が配信されています。

ディズニーが初めて映像化した短編アニメーション『プーさんとはちみつ』（1966年）を含む3作品を1本にまとめた、ディズニー版プーさんの原点ともいえる代表作。

原作の世界観とディズニーならではの表現が融合した名作として、世界中で親しまれています。

© 2026 Disney

また、 “その先の物語”を描いた現代的な実写映画 『プーと大人になった僕』も配信中。

大人になり人生に迷う「クリストファー・ロビン」が、100エーカーの森を抜け出してロンドンに向かう「くまのプーさん」と再会します。

大人になるにつれて忘れてしまっていた”本当に大切なもの”とは・・・？

「くまのプーさん」と仲間たちが100エーカーの森での冒険を通じて届ける心温まる物語の数々が、映像作品で楽しめます。

ディズニー・レジェンドが語る「くまのプーさん」の歴史と魅力を発見する 特別インタビューのほか、記念商品や展示会、作品情報が続々！

ディズニーが展開する「くまのプーさん」原作デビュー100周年記念企画をまとめて紹介しました。

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

