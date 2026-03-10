【藤本冬香1st写真集 無防備な私】 5月18日 発売 価格：4,180円 【拡大画像へ】 KADOKAWAは、2025年9月にSKE48を卒業し、野球関連の仕事をはじめ、幅広く芸能活動を行う藤本冬香さんの1st写真集「無防備な私」を5月18日に発売する。価格は4,180円。 撮影地は、彼女にとって人生初となるタイ・クラビ。切り立つ石灰岩の岸壁と真っ青なビーチが広がるリゾート地