KADOKAWA、元SKE48藤本冬香さんの1st写真集「無防備な私」を5月18日に発売
KADOKAWAは、2025年9月にSKE48を卒業し、野球関連の仕事をはじめ、幅広く芸能活動を行う藤本冬香さんの1st写真集「無防備な私」を5月18日に発売する。価格は4,180円。
撮影地は、彼女にとって人生初となるタイ・クラビ。切り立つ石灰岩の岸壁と真っ青なビーチが広がるリゾート地で、ラグジュアリーホテルやプール付きヴィラを借り切ってロケを敢行した。
アイドル時代にもグラビア経験はあるものの、大胆なグラビア撮影に挑むのは本作が初めて。本書では多彩なバリエーションで魅せるバストカットや、初挑戦となるバックショットまで肌見せ全開で、27歳の藤本冬香の“無防備ボディ”を披露している。【藤本冬香さんのコメント】
まさか私が写真集を出させていただけるなんて、夢にも思っていませんでした！
今回KADOKAWAさんから素敵なご縁をいただき、感謝の気持ちでいっぱいです。
7年間在籍したSKE48を卒業し、新たなスタートをこの写真集と共に切れることがとても光栄です。
初めての写真集。初めての海外。初めてのランジェリーでの撮影。たくさんの初めてがあります。
私らしさと少し背伸びした私。
ぜひ、たくさんの初めてを一緒に感じてくださったら嬉しいです。
限定特典情報
生写真1枚付き ※特典はなくなり次第終了となります。
Amazon.co.jp 限定特典
セブンネットショッピング限定特典
楽天ブックス限定特典
HMV＆BOOKS online限定特典
ジュンク堂書店 名古屋店限定特典
TSUTAYA EBISUBASHI限定特典
電子版
発売記念予約特典会&お渡し会 開催決定
ジュンク堂書店 名古屋店 予約特典会
開催日時：5月10日
□詳細ページ【ジュンク堂書店 名古屋店 予約特典会限定特典】
HMV＆BOOKS SHIBUYA お渡し会
開催日時：5月19日
□詳細ページ
ジュンク堂書店 名古屋店 お渡し会
開催日時：5月23日
□詳細ページ
パネル展情報
ジュンク堂書店 名古屋店 パネル展
開催日時：5月18日～6月8日
□詳細ページ
TSUTAYA EBISUBASHI パネル展
開催日時：5月18日～5月31日
□詳細ページ
（C）KADOKAWA PHOTO/田中智久