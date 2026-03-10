【藤本冬香1st写真集 無防備な私】 5月18日 発売 価格：4,180円

KADOKAWAは、2025年9月にSKE48を卒業し、野球関連の仕事をはじめ、幅広く芸能活動を行う藤本冬香さんの1st写真集「無防備な私」を5月18日に発売する。価格は4,180円。

撮影地は、彼女にとって人生初となるタイ・クラビ。切り立つ石灰岩の岸壁と真っ青なビーチが広がるリゾート地で、ラグジュアリーホテルやプール付きヴィラを借り切ってロケを敢行した。

アイドル時代にもグラビア経験はあるものの、大胆なグラビア撮影に挑むのは本作が初めて。本書では多彩なバリエーションで魅せるバストカットや、初挑戦となるバックショットまで肌見せ全開で、27歳の藤本冬香の“無防備ボディ”を披露している。

まさか私が写真集を出させていただけるなんて、夢にも思っていませんでした！

今回KADOKAWAさんから素敵なご縁をいただき、感謝の気持ちでいっぱいです。

7年間在籍したSKE48を卒業し、新たなスタートをこの写真集と共に切れることがとても光栄です。

初めての写真集。初めての海外。初めてのランジェリーでの撮影。たくさんの初めてがあります。

私らしさと少し背伸びした私。

ぜひ、たくさんの初めてを一緒に感じてくださったら嬉しいです。

限定特典情報

生写真1枚付き ※特典はなくなり次第終了となります。

Amazon.co.jp 限定特典

セブンネットショッピング限定特典

楽天ブックス限定特典

HMV＆BOOKS online限定特典

ジュンク堂書店 名古屋店限定特典

TSUTAYA EBISUBASHI限定特典

電子版

発売記念予約特典会&お渡し会 開催決定

ジュンク堂書店 名古屋店 予約特典会

開催日時：5月10日

□詳細ページ

HMV＆BOOKS SHIBUYA お渡し会

【ジュンク堂書店 名古屋店 予約特典会限定特典】

開催日時：5月19日

□詳細ページ

ジュンク堂書店 名古屋店 お渡し会

【HMV＆BOOKS SHIBUYA お渡し会限定特典】

開催日時：5月23日

□詳細ページ

パネル展情報

ジュンク堂書店 名古屋店 パネル展

【ジュンク堂書店 名古屋店 お渡し会限定特典】

開催日時：5月18日～6月8日

□詳細ページ

TSUTAYA EBISUBASHI パネル展

開催日時：5月18日～5月31日

□詳細ページ

（C）KADOKAWA PHOTO/田中智久