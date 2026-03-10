全日本空輸（ANA）は、ANAマイレージクラブの国内線特典航空券を、通常より少ないマイル数で交換できる「今週のトクたびマイル」の、3月21日から27日まで搭乗分の対象路線を発表した。予約期間は3月11日から17日まで。対象路線と片道あたりの必要マイル数は以下の通り。・6,000マイル東京/羽田〜秋田・小松・東京/羽田線、大阪/伊丹〜高知・熊本・宮崎線、札幌/千歳〜女満別線、福岡〜宮崎線、沖縄〜石垣線、石垣〜宮古線・7,500マ