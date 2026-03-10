フジテレビは9日、春からの新番組やリニューアル番組の詳細を発表した。同局では、全日で24.2％、ゴールデンで37.1％、プライムで40.6％という大改編を実施。カズレーザーとお笑いコンビニューヨークがMCを務める「超調査チューズデイ～気になる答え今夜出します～」や、かまいたちの冠番組「かまいたちの瞬間回答！～60秒でお悩み解決～」が新レギュラー