アーノルド・シュワルツェネッガーが、主演代表作『コマンドー』新作に復帰する見込みであることがわかった。とんでもねえ、待ってたんだ。登壇したイベント「Arnold Sports Expo 2026」にてシュワルツェネッガーが明らかにした。 『コマンドー』は1985年米公開のアクション映画。シュワルツェネッガーの“正義のアクションヒーロー像”を確固たるものにした、言わずと知れた一