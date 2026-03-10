サンリオが、サンリオキャラクターの人気投票イベント「2026年サンリオキャラクター大賞」を2026年4月9日から5月24日まで開催！企業や地方自治体などのキャラクターとサンリオキャラクターがパートナーを組んだ40組(予定)がエントリーする「2026年サンリオキャラクター大賞 パートナー部門」も同時開催されます。また、6月27日から28日の2日間、「サンリオフェス2026 in みなとみらい」を開催し、28日にはメイン会場のパシフィコ横