料理のレシピは、簡潔に書かれているほど、簡単そうでつくりやすそう、と感じますよね。そんなシンプルに見えるレシピにも、実は料理家の深い思いが込められています。『きょうの料理わたしのいつものごはん』の人気レシピに込められたメッセージを、栗原さんにうかがいました。メッセージを受けて、人気ベスト1レシピの「豚肉とれんこんの炒め煮」を営業担当がつくってみた様子もご覧ください。 人気レシピベスト1