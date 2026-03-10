秩父にある埼玉県立皆野（みなの）高等学校が3月7日、60年の歴史に幕を閉じた。最後の卒業式に向けてLINEヤフーは、卒業生24人が登場するポスターとオリジナルムービーを制作し、生徒たちの門出を祝福した。学校はなくなっても、つながりや思い出は消えない――。卒業式当日の模様を追いながら、LINEヤフーがこの取り組みに込めた思いと、その背景を担当者に聞いた。埼玉県立皆野高等学校で最後の卒業式が行われた。24人の卒業生が