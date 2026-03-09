1¼¡¥é¥¦¥ó¥É¡¦¥×¡¼¥ëC¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤Î1¼¡¥é¥¦¥ó¥É¡¦¥×¡¼¥ëC¤¬9Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ï´Ú¹ñ¤Ë2-7¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£ÂæÏÑ¤ò´Þ¤á¤Æ3¥Á¡¼¥à¤¬ÄÌ»»2¾¡2ÇÔ¤ÇÊÂ¤ó¤À¤¬¡¢¼ºÅÀÎ¨¤ÇµÚ¤Ð¤º¡£2Âç²ñÏ¢Â³¤Î½à¡¹·è¾¡¿Ê½Ð¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£»î¹ç¸å¡¢¥Ê¥¤¥ó¤ÏÎÞ¡£¥Ù¥ó¥Á¤ÇÊòÁ³¤È¤·¤¿»Ñ¤ò¸«¤»¡¢»î¹ç½ªÎ»¤«¤é15Ê¬·Ð²á¤·¤Æ¤âÆ°¤±¤Ê¤¤Áª¼ê¤â¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥Ù¥ó¥ÁÁ°¤ËÀ°Îó¤·¡¢À¼±ç¤òÁ÷¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ë´¶¼Õ¤ò¼¨¤·¤¿¡£¾¡