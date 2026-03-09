天文館のホテルの建設ラッシュが止まりません。新たなビジネスホテルが、10日にグランドオープンします。最大のウリは…桜島を望む絶景です。鹿児島ならでは」にこだわったホテルをいち早く取材しました。鹿児島市船津町に10日にグランドオープンする「ホテルグランセレッソ鹿児島天文館」。まず、案内してもらったのが、最上階の14階です。（内田直之キャスター）「ちょっとすごいぞ。うわうわうわ。うわ！