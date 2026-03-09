福島の三浦知良「4月か5月には45分できるようにしたい」福島ユナイテッドFCのFW三浦知良（カズ）が3月9日、栃木SCとの練習試合で今季最長の30分間プレーした。前日8日、J2・J3百年構想リーグのホーム開幕のAC長野パルセイロ戦で4試合ぶりの出場を果たしたカズは、宇都宮市内で行われた練習試合に先発出場。得点機こそなかったが、交代するまで元気に動き回った。「大丈夫。問題ないよ」。Jクラブ相手に移籍後最も長い30分間プレ