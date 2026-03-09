大分市の国道で7日未明、原付バイクで危険な暴走行為を繰り返した疑いで、大分市内の中学生2人が現行犯逮捕されました。 【写真を見る】大分駅前で複数台の原付バイクが暴走、中学生2人を現行犯逮捕SNSで事前予告か 深夜の駅前に轟音…110番相次ぐ JR大分駅前の交差点付近で撮影された映像です。複数のバイクが蛇行しながら交差点を走行する様子が映っています。 警察によりますと、6日午後11時40分ごろ、大分市金池町の国道