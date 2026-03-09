ウォルト・ディズニー・ジャパンは、動画配信サービス「ディズニープラス」の料金を3月25日から値上げする。スタンダードプランは現在の月額1,140円から1,250円、年額11,400円から12,500円となり、プレミアムは現在の月額1,520円から1,670円、年額15,200円から16,700円となる。 3月25日以降に新規加入した場合は新料金が適用される。すでにディズニープラスに加入している場合は5月1日以降の請