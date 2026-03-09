ウォルト・ディズニー・ジャパンは、動画配信サービス「ディズニープラス」の料金を3月25日から値上げする。スタンダードプランは現在の月額1,140円から1,250円、年額11,400円から12,500円となり、プレミアムは現在の月額1,520円から1,670円、年額15,200円から16,700円となる。

3月25日以降に新規加入した場合は新料金が適用される。すでにディズニープラスに加入している場合は5月1日以降の請求分から新料金に移行する。

なお、過去にApple Storeを通じてサプスクリプションを購入した場合は、2026年5月8日以降の請求分から新料金が適用される。またApple App Store経由で「ディズニープラス プレミアム」を年額で支払っている人の新料金は、16,800円となる。

ドコモ、J:COM、Hulu(Hulu | Disney セットプラン)、ABEMA(ABEMAプレミアム｜Disney+ セットプラン)、DMM(DMM | Disney+ セットプラン)を通じたパートナー決済を利用している人は、新料金及び改定時期については、ドコモやABEMAなど、各パートナーより直接案内される。

また、「より多くのお客様にディズニープラスをお楽しみいただける機会」として、期間限定の特別キャンペーンを実施中。スタンダード月額プランが最大880円お得になるというもので、3月25日午前0時59分まで実施中。詳細はキャンペーンページを参照のこと。