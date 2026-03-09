1,000円前後でお酒1杯＋つまみを楽しむ「1000円くらいで1杯飲んで帰りたい」シリーズ。今回はびっくりドンキーです。びっくりドンキーといえばハンバーグが楽しめるファミレスのイメージが強いと思いますが、実は自社でビールも醸造、さらにおつまみの味もレベル高いです! 全席ボックスタイプなので、ゆっくりくつろぎたい日に訪れたいちょい飲みスポットです。びっくりドンキーで贅沢に○一人でもボックス席＆こだわりの自社醸造