1000円くらいで1杯飲んで帰りたい 第8回 【びっくりドンキー】ビールはなんと自社醸造、激ウマガーリックシュリンプとあわせて贅沢飲みしてきた

1000円くらいで1杯飲んで帰りたい 第8回 【びっくりドンキー】ビールはなんと自社醸造、激ウマガーリックシュリンプとあわせて贅沢飲みしてきた