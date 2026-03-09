■I．米国株式市場●1．NYダウの推移1）3/5、NYダウ▲784ドル安、47,954ドル2）3/6、NYダウ▲453ドル安、47,501ドル【前回は】相場展望3月5日号米国株: VIX指数の高さ、イラン軍事侵攻、インフレ再燃懸念と難問題日本株: 日経平均は3日間▲4,605円安->値ごろ感で買い直し予想->米国NYダウの軟調もあり、警戒を忘れずに●2．米国株：NYダウは弱い経済環境のところに、イラン攻撃の長期化1）恐怖指数（SP-VIX）が危険水域