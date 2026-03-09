過酷なトレーニングを終えた『今日好き』メンバーたちが、移動中の車内で赤裸々な恋愛事情を告白、最近彼女ができたスターダスト所属のイケメン俳優が彼女に対する惚気をぶちまけた。【映像】スターダスト所属のイケメン俳優と可愛すぎる彼女ABEMAにて3月4日（水）に配信された『すーぱーのびしろたいむ by 今日、好きになりました。（略称：すぱのび・今日好き）』#45では、マヂカルラブリー・野田クリスタルが運営する「クリ