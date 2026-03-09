過酷なトレーニングを終えた『今日好き』メンバーたちが、移動中の車内で赤裸々な恋愛事情を告白、最近彼女ができたスターダスト所属のイケメン俳優が彼女に対する惚気をぶちまけた。

【映像】スターダスト所属のイケメン俳優と可愛すぎる彼女

ABEMAにて3月4日（水）に配信された『すーぱーのびしろたいむ by 今日、好きになりました。（略称：すぱのび・今日好き）』#45では、マヂカルラブリー・野田クリスタルが運営する「クリスタルジム」で月間指名数第1位を誇る人気トレーナーであり、お笑いコンビ・パピヨンのノリが登場した。

マッチョ部一行は、無事にトレーニングを完遂。コーチを務めるノリとロケバスへと乗り込んだ。車内では、男同士の「恋バナタイム」が勃発。ノリから「マッチョは若者の間でもモテるのか」と問われると、いおうは「女の子からしたら分かんないですけど、同級生の男子からはモテます」と筋肉男子特有の悩みを吐露した。しかし、これに反応したのがりくとだ。過去の出演回を振り返り、「でもモテてたから。チュンチョン編のとき。爆モテでしたよ」と、いおうの凄まじい人気ぶりを暴露したのである。

一方現在進行形で幸せ絶頂のりくとは、マネージャー・もかとのエピソードを披露。りくとは北川景子、小松菜奈、横浜流星などなど多数の有名芸能人を抱える大手事務所「スターダストプロモーション」に所属する若手俳優で、『今日好き』の「テグ編」で、カップルになったもか（代田萌花）と付き合いたてだ。りくとは「今日入ってきたとき、さりげなく『りくと今日もかっこいい』って言われたとき、『うわぁ……』ってなった」とのろけを連発。あまりの熱量に、独り身のいっさが思わず手を出しそうになるなど、車内は大きな笑いに包まれた。