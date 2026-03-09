【モデルプレス＝2026/03/09】フジテレビは2026年3月9日、同局にて「フジテレビ4月編成説明会」を実施。4月16日よりレギュラー放送される同局10年ぶりの新音楽番組『STAR』（毎週木曜19時〜20時）について、同番組の総合演出を手掛ける浜崎綾氏が、番組の見どころやMCを務める上垣皓太朗アナウンサーの魅力を語った。【写真】フジ美人アナ、美脚際立つミニワンピ姿◆フジテレビ、10年ぶり新音楽番組誕生 総合演出がコメント浜崎氏