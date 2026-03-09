イラン情勢が長期化する懸念が出てくるなか、2026年3月19日に予定されている日米首脳会談の内容にも注目が集まる。3月8日放送の「日曜スクープ」（BS朝日）では会談のテーマに「イラン情勢」があがった場合に出てくる日本側の貢献のあり方をとりあげた。日本はホルムズ海峡に依存している番組はアメリカとイスラエルによるイラン攻撃について、「我が国として法的評価は差し控える」（衆院予算委）、「イランの攻撃がエネルギー施