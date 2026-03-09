県議会柳井市選挙区の補欠選挙は、きのう投開票が行われ元柳井市職員の山縣孝司さんが初当選を果たしました。山縣孝司さんは元柳井市の職員。「職員として働く中でこれまでとは違う立場で市民の役に立ちたい」と立候補、井原健太郎市長の支援もうけ自民党員同士の、事実上の一騎打ちを制しました。（山縣孝司氏）「柳井市が前に前に進むように全力で働いてまいります。皆様方、柳井市のために一生懸命、誠実にやってまいります」一