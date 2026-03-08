“今日好き”メンバーが学校を飛び出し、さまざまなことに挑戦する体当たりバラエティ番組『すーぱーのびしろたいむ by 今日、好きになりました。』（ABEMA／以下：すぱのび）。3月4日の放送回では「カップルお仕事体験」の模様が届けられた。 （関連：【画像あり】“きんりの”カップルと“しゅんゆま”カップルの仲良しチェキ） 現役高校生たちが数日間の“恋の修学旅行”を通して、本気の恋と青春を追