“今日好き”メンバーが学校を飛び出し、さまざまなことに挑戦する体当たりバラエティ番組『すーぱーのびしろたいむ by 今日、好きになりました。』（ABEMA／以下：すぱのび）。3月4日の放送回では「カップルお仕事体験」の模様が届けられた。

現役高校生たちが数日間の“恋の修学旅行”を通して、本気の恋と青春を追いかける恋愛リアリティショー『今日、好きになりました。』（ABEMA／略称：今日好き）。『すぱのび』はこちらの姉妹コンテンツであり、今回は番組内で成立したきんご（内田金吾）×りのん（多田梨音）の“きんりの”、しゅん（倉澤俊）×ゆま（谷村優真）の“しゅんゆま”カップルの2組が出演。進行にはOGメンバーのゆいな（ゆいちゃみ、現名義：ゆい小池）を迎えて、日常ではなかなか出会う機会のない、“とあるお仕事”に挑戦することとなった。

その“お仕事”とはーー声優。そう、今回の挑戦は声の演技。TVアニメ『正反対な君と僕』とコラボし、主人公を務める鈴代紗弓（鈴木役）、坂田将吾（谷役）を講師に、人生初のアフレコをしてみるという豪華なものだった。

アフレコ本番を前に、まずは人気声優直々での演技レッスンから。ここでは「子どもを叱るお父さん」「わんぱくな幼稚園児の男の子」などのお題に対し、瞬時に演技で対応することに。声ひとつでの演技力は言わずもがな。指定された年代や性別をイメージして、シチュエーションが見せる台詞を思いつく冴えた思考回路や、ある種の大喜利力が求められるこれまた難しいものである。

前述のお題にいざ挑戦してみると、前者ではきんごがお父さんではなく、なぜかお母さん口調になってしまったり。一方の後者では、ゆまが実際のアニメの“モブキャラ”にいそうな好演を見せてくれたり。当初の不安をよそに、人気声優陣から80点以上の高得点を叩き出していく『今日好き』カップルたちがなかなかに頼もしい。

デモンストレーションを終えると、今度は実際にアニメーションにあわせてのアフレコ練習に突入。ここで作品の概要を簡単に説明しておくと、普段は活発ながら実は周囲の目を気にしてしまう鈴木と、逆に物静かながら、自身の意見に芯を貫く谷のいかにも正反対なペアが恋心を育んでいくのがTVアニメ『正反対な君と僕』のストーリーの大枠である。

とはいえ、そもそも声優に関わらず、こうした演技のお仕事には事前のオーディションがつきもの。どんなキャラクターでも、役柄に対する当人の“ハマり具合”が重視されるもので、いきなり演じてどうにかなるものではない。しかしながら、たったひとつ確かなことがあるとするのならば、凸凹ペアながらお互いを尊重し、大切な人への理解をゆっくりと深めていくという物語の筋書き自体は、まさに『今日好き』に近しいものといえる。

実際に演じるのも、谷が鈴木の両手首を握り「好きです」と、静かに。それでも、初めて想いをぶつけるという作中屈指の名シーン。直前には谷が一人、鈴木のことを考えていたということをと聞いて、鈴木が「えっぐいかわいいんだけど！」とテンションを上げるシーンもあったりと、セリフの勢いの付け方が大切になりそうだが……。

約30分ほどのアフレコ練習を終えて、いざ本番テイクに。まず挑戦したのは、きんりの。本オンエアの冒頭、声優体験をすると聞いて「ゆい小池ちゃんだ！」と、裏声のエルモにしか聞こえない美声を放ったきんごと、前述した鈴木の「えっぐいかわいいんだけど！」の部分で、おとなしい“多田梨音”から抜け出すのに殻破りが必要そうなりのん。

だが、いざ挑戦してみると、きんごは意外にも落ち着きを払い、よい意味で声優の“演技っぽさ”を出せている様子。りのんも同様で、普段よりも吐息を多めに交えながら、しっかりと気持ちを声にのせられている。鈴代＆坂田の人気声優陣からも「初めてやったとは思えない」「のびしろがすごい」と高評価だったほか、特にきんごについては谷が変わろうとしつつ、その瞬間の恥じらいの感情も混じっている雰囲気が伝わってきたとのことで、新たな挑戦の一歩目としては、申し分ないといえるのではないだろうか。

一方、それぞれの“キャラ適正”でいうと、どちらかといえば谷＆鈴木っぽく思えるのが、しゅんゆま。落ち着いた彼氏に、活発な彼女。しかもしゅんでいえば、なにを隠そう“月9俳優”である。事前の演技レッスンで95点の高得点を叩き出していたし、実際の演技でも倉澤俊が谷……を超えて、“倉澤俊”をしているくらい、シャイな男子に対する役柄ののめり込み度が桁違いだった。さすが月9俳優。

また、練習時にマイクのポップガードの高さがまったく合っておらず、その時点でビギナーなかわいらしさを感じさせていた、ゆま。彼女については「えっぐいかわいいんだけど！」の部分で、しっかりと声のギアを一段階上げていたのが好印象に映った。鈴代＆坂田からも、しゅんゆまカップルからはお互いが想いあっていることが特に伝わってきたとの声が。そもそも、実際に現場で活躍する本職であっても、こうした間柄のキャラクターをリアルなカップルや夫婦で収録することなんて、ほぼほぼない。それだけに、実際のパートナー同士で演技をしてみるとこうなる、といった事例を見せてくれる非常に貴重な機会だった。

なお事前説明にて、先ほどの本番テイクのうち、アニメーションと合わせた完成映像がオンエアされるのはどちらか片方のカップルのみと伝えられていたのだが、このバトルを制したのは……きんりの！ 勝敗を決めた鈴代＆坂田のふたりもかなり苦慮したというものの、きんりのの“本番で決めてきた”という感触や、今後の“のびしろ”を考慮に入れて、ふたりを選んだとのことだった。気になる完成映像は、ABEMAの見逃し配信にて楽しむことができるため、ぜひチェックしていただきたい。

最後に、同じ見逃し配信の話題続きで、今回の教材となったTVアニメ『正反対な君と僕』が、同じくABEMAで毎週日曜日の17時30分に最速配信されていることも伝えておきたい。すでにオンエア済みの1～8話も期間限定で無料視聴ができるということなので、ぜひ読者各位も劇中のセリフを覚え、きんりのやしゅんゆまになりきってもらえれば幸いだ。

