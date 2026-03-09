《3月はとにかくイベント盛りだくさん！連日いろいろお知らせしていきます》5日、自身のインスタグラムを更新したのは、元NHK沖縄放送局アナウンサーの竹中知華（44）。東京・渋谷で行われるイベントの告知なのだが、同投稿にポストされた竹中の写真がネットをザワつかせている。ポストされた写真は、竹内が超ミニの看護師の衣装に巨大な注射器を持つという過激なナースコスプレ姿。同投稿のコメント欄にはファンたちが《最高》《