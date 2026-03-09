木藤亜也氏のノンフィクション同名書籍の原作をもとにした『映画 1リットルの涙』が、2027年に公開されることが決定した。2005年に放送されたドラマ版にも出演した錦戸亮が主演を務める。また、テーマソングにはレミオロメンの「3月9日」と「粉雪」の2曲が起用された。今作では、木藤氏の『1リットルの涙 難病と闘い続ける少女亜也の日記』（幻冬舎文庫刊）と母・木藤潮香が娘と過ごした日々をつづった手記『いのちのハードル「1