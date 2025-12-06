ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > レミオロメン、活動再開を発表 YouTubeでの生配信でツアー開催も発表 レミオロメン スポニチアネックス レミオロメン、活動再開を発表 YouTubeでの生配信でツアー開催も発表 2025年12月6日 21時14分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと レミオロメンが6日に公式サイトを更新し、活動再開を発表した 同日にはYouTubeでの生配信を実施し、「粉雪」などの名曲を披露 来年3月9日の公演を皮切りに15年ぶりの全国ツアーを開催すると発表した ◆レミオロメンが約14年ぶりとなる活動再開を発表 活動再開に向けてメンバーからのコメント remioromen.jp 記事を読む おすすめ記事 『ファンタシースターオンライン』シリーズ 25周年記念 ポップアップストア第二弾を開催！ 2025年12月5日 18時9分 アンティック-珈琲店-、アルバム未配信作5タイトルの配信を一挙解禁 2025年12月1日 12時0分 モーニング娘。’２５ 羽賀朱音、横山玲奈が卒業 ２人同時卒コンでともに芸能界引退 羽賀「人生そのもの」横山「９年間ありがとう」 2025年12月5日 22時0分 w―inds. “第二の故郷”で12回目の公演 アジアツアー最終公演 25周年イヤーへ弾み 2025年12月1日 5時0分 NiziU、5周年記念ソング「Light it Up」ライブ映像を公開 過去MVの全曲サブスク配信もスタート 2025年12月4日 15時0分