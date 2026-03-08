イランとの軍事衝突が続く中、石油輸送の重要ルートであるホルムズ海峡において、6日時点で原油タンカーの通過が事実上皆無となっていることが明らかになった。【こちらも】中国の輸出規制で気になるタングステンの行方合同海洋情報センター（JMIC）が同日公表したリポートで確認されたもので、封鎖状態の長期化により原油価格のさらなる上昇と金融市場への悪影響が避けられない情勢となっている。■ホルムズ海峡周辺の元凶