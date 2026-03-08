この記事のポイント開催期間は2026年3月1日0:00〜3月15日23:59です相川奏多さん直筆サイン色紙が抽選で5名に当たります応募はミリオンモンスター公式エックスのフォローと対象投稿のリポストです非公開アカウントは応募対象外で、日本国内在住者限定ですミリオンモンスターが2026年3月15日23:59まで、相川奏多さん直筆サイン色紙が当たるキャンペーンを実施中です！新キャラクター「双刃の妖狐ナギ」の実装にあわせた企画なので、