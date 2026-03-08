まで5名に直筆色紙プレゼント！ミリオンモンスター「相川奏多さんサイン色紙キャンペーン」

この記事のポイント 開催期間は2026年3月1日0:00〜3月15日23:59です相川奏多さん直筆サイン色紙が抽選で5名に当たります応募はミリオンモンスター公式エックスのフォローと対象投稿のリポストです非公開アカウントは応募対象外で、日本国内在住者限定です 開催期間は2026年3月1日0:00〜3月15日23:59です相川奏多さん直筆サイン色紙が抽選で5名に当たります応募はミリオンモンスター公式エックスのフォローと対象投稿のリポストです非公開アカウントは応募対象外で、日本国内在住者限定です

ミリオンモンスターが2026年3月15日23:59まで、相川奏多さん直筆サイン色紙が当たるキャンペーンを実施中です！

新キャラクター「双刃の妖狐ナギ」の実装にあわせた企画なので、ゲーム内の盛り上がりと一緒に楽しめます。

応募はフォローとリポストの2ステップで完了するため、締切前に条件をそろえて参加しておきたい内容です。

3月15日締切の相川奏多さん直筆サイン応募ガイド

開催期間：2026年3月1日0:00〜2026年3月15日23:59応募方法：公式エックスをフォロー後、対象投稿をリポスト当選人数：5名対象：日本国内在住者

ミリオンモンスターは、アイオーエスとアンドロイドで遊べるスマホ向けファンタジーゲームです。

今回はゲームに加わった「双刃の妖狐ナギ」を担当する相川奏多さんの直筆サイン色紙を対象に、期間限定の抽選企画が行われています。

締切日時と応募条件が明確なので、必要な操作を先に済ませておくと参加漏れを防げます。

応募条件2ステップと締切時刻を先に確認

応募条件：公式エックスのフォローと対象投稿のリポスト応募締切：2026年3月15日23:59賞品：相川奏多さん直筆サイン色紙

応募は2つの操作がそろってはじめて完了扱いになります。

締切は23:59までと時刻まで指定されているため、日付が変わる直前の駆け込みよりも早めの対応が安心です。

抽選枠は5名なので、条件確認を先に終えておくことが参加の第一歩になります。

当選無効になりやすい注意事項を整理

応募対象外：非公開設定のアカウント当選連絡：エックスのダイレクトメッセージとゲーム内メッセージ無効条件：期限内未返信、フォロー解除、個人情報不備

当選連絡はダイレクトメッセージとゲーム内メッセージで届くため、見落とし防止として通知設定の確認もしておきたいところです。

返信期限を過ぎると当選権利は無効になるため、連絡後の対応速度が結果を左右します。

応募後に公式アカウントのフォローを外した場合も対象外になるので、結果確定までは状態を維持しておくのがポイントです。

双刃の妖狐ナギ実装で注目したいキャラクター要素

対象キャラクター：双刃の妖狐ナギ担当声優：相川奏多連動施策：直筆サイン色紙プレゼントキャンペーン

今回の企画はサイン色紙の抽選だけでなく、実装されたばかりのキャラクター体験を深めるきっかけにもなります。

ゲームを進めながら担当声優とキャラクターの組み合わせを味わえるので、コレクション面とプレイ体験の両方で満足感を得やすい内容です。

推し要素とゲーム要素を同時に楽しみたい人にとって、参加する理由がはっきりした連動企画になっています。

応募条件が明快なので、必要な操作を短時間でそろえられます。

締切時刻と無効条件を先に押さえると、当選チャンスを落とさず動けます。

新キャラクター実装のタイミングで参加すると、ゲームの熱量をそのまま楽しめます☆

ミリオンモンスターキャンペーンの紹介でした。

