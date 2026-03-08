工藤静香が愛犬との散歩の様子を自身のInstagramに公開している。 （関連：【画像】愛犬に連れ回される工藤静香） 工藤は「花粉が飛びまくりですね笑」「アムちゃんに連れ回された感半端ない散歩でした笑」「そして、防寒をしていったら 汗をかいてしまいました」と綴り、アムとのツーショットや散歩中の動画をアップ。工藤が着ているブルゾンは「ア ベイシング エイプ®」、ニットは「Louis Vuitton」だ。