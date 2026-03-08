猫がしていたら要注意な5つの『SOSサイン』 猫は静かに体調を崩すことが多いため、行動や様子の変化が大きなヒントになります。次のようなサインが見られた場合は「体調を崩しているかもしれない」と疑い、動物病院を受診してください。 1. 24時間（丸1日）以上トイレに行っていない、または何度も行くのに出ていない 特にオス猫で尿が出ていない場合は、緊急性の高い状態です。尿道閉塞は短時間で命に関わるため、迅速