猫がしていたら要注意な5つの『SOSサイン』

猫は静かに体調を崩すことが多いため、行動や様子の変化が大きなヒントになります。次のようなサインが見られた場合は「体調を崩しているかもしれない」と疑い、動物病院を受診してください。

1. 24時間（丸1日）以上トイレに行っていない、または何度も行くのに出ていない

特にオス猫で尿が出ていない場合は、緊急性の高い状態です。尿道閉塞は短時間で命に関わるため、迅速な処置が必要になります。

何度もトイレに入るのに出ていない、排尿時に鳴くといった様子も危険信号です。

2.呼吸が荒い・口を開けて呼吸している

猫は通常、安静時に口呼吸をしません。呼吸が速い、肩で息をしている、横腹の動きが大きいといった変化は要注意です。

心臓や肺の疾患、熱中症などの可能性があるため、速やかな受診が必要です。

3.急に食べなくなり、元気がない

丸一日以上ほとんど食べない状態は、猫にとって深刻です。特に肥満傾向の猫では、脂肪肝を引き起こすリスクもあります。

隠れて出てこない、動きが鈍いといった変化もあわせて見られる場合は注意しましょう。

4.ぐったりして反応が鈍い

呼びかけに反応しない、目に力がないと感じたら危険なサインです。低体温や高熱、脱水、感染症などが背景にある可能性があります。

明らかに普段と様子が違う場合は、自己判断で様子見を続けないことが重要です。

5.痙攣やふらつきがある

突然倒れる、体が硬直する、まっすぐ歩けないといった症状は緊急性があります。神経系の異常や中毒、重大な内臓疾患が隠れているケースもあります。

可能であれば動画を記録し、すぐに動物病院へ向かいましょう。

今すぐ受診すべき目安

以下のような状態は、迷わず受診すべきサインです。

呼吸に異常がある

口呼吸、極端に速い呼吸、苦しそうな様子がある場合は緊急性が高い状態です。呼吸トラブルは急変することがあるため、様子見は避けましょう。

尿が出ていない・強い痛みがありそう

排尿できない、お腹を触ると強く嫌がる、うずくまって動かない場合は危険です。泌尿器や内臓のトラブルが進行している可能性があります。

意識が朦朧としている

反応が鈍い、立てない、視点が合わないといった症状は重篤なサインです。時間との勝負になるケースもあるため、早急に医療機関へ向かいましょう。

まとめ

猫は言葉で不調を伝えられない代わりに、行動や態度でサインを出しています。普段の様子をよく知っている飼い主だからこそ、その小さな変化に気づくことができます。

「大げさかもしれない」と迷うより、早めに獣医師へ相談する方が安心です。違和感を見逃さない姿勢が、愛猫の命を守る大きなポイントになります。

(獣医師監修：葛野宗)