バッド・バニーにとってアジア初パフォーマンスとなる「Spotify Presents Billions Club Live with Bad Bunny」が、3月7日（土）千葉JPFドームにて開催された。当日は日本のSpotifyリスナーの中から選ばれたトップファン2,300名以上が来場。プエルトリコが誇るスーパースターが、SpotifyでBillions Club（10億回再生）入りを果たした29曲のうち代表曲17曲を披露した。当日のライブレポートをお届けする。会場は「ラテン・ミーツ・